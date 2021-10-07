Минтруд заявил о снижении материнской смертности в России

За пять лет материнская смертность в России снизилась с 10 случаев на 100 тысяч родившихся детей до девяти. С таким заявлением выступила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Также она добавила, что женщины составляют больше половины населения страны, их более 78 миллионов. При этом 82% работающих в сфере образования – это женщины, в здравоохранении и социальных услугах их 80%. При этом, в спорте, а также в сферах культуры и досуга представительниц прекрасной половины человечества 68%.