Минтруд заявил о снижении материнской смертности в России
За пять лет материнская смертность в России снизилась с 10 случаев на 100 тысяч родившихся детей до девяти. С таким заявлением выступила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Также она добавила, что женщины составляют больше половины населения страны, их более 78 миллионов. При этом 82% работающих в сфере образования – это женщины, в здравоохранении и социальных услугах их 80%. При этом, в спорте, а также в сферах культуры и досуга представительниц прекрасной половины человечества 68%.
Между тем, ранее в июне в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей, сообщает ТАСС.
В документе предлагается автоматически присваивать российское гражданство по рождению детям, которые были рождены суррогатными матерями для иностранцев или лиц без гражданства на территории России.
Авторы инициативы отметили, что закон разрешает воспользоваться услугами суррогатной матери только состоящим в браке россиянам, либо одинокой женщине - гражданке РФ, для которой беременность и рождение ребёнка невозможна по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей.
Ранее запретить суррогатное материнство для иностранных граждан предложили в Общественной палате, сообщает RT. Запрет касается, в том числе, суррогатного материнства на коммерческой основе.
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