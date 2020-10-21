Минтруд заявил о снижении числа официально зарегистрированных безработных
Число официально зарегистрированных безработных в России снижается. Об этом заявил глава Минтруда. По словам Антона Котякова, сейчас их более 3,5 млн. Министр добавил, что с начала осени на работу приняли почти на 600 тысяч больше россиян, чем уволили, подчеркивает ТАСС.
А накануне, 20 октября, сообщалось, что общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Об этом говорят данные оперативного доклада Росстата. При этом, в документе отмечается, что число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек.и Также из доклада следует, что снижение общей безработицы в стране произошло впервые за время эпидемии COVID-19.
Отмечается, что безработица превысила 6% в 2020 году в мае, до этого последний раз на данном уровне она была зарегистрирована весной 2016 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru