Минтруд: В РФ в теневом секторе потенциально могут быть заняты 6,5 млн человек

Чаще всего «серую» зарплату все еще получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

По его словам, убыток государства от таких схем составляет огромные суммы. Это сотни миллиардов ежегодно и цифра близка к триллионным значениям, добавил депутат.

