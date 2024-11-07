Минтруд: В РФ в теневом секторе потенциально могут быть заняты 6,5 млн человек

В теневом секторе экономики могут быть заняты 6,5 миллиона россиян, заявил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов, передает РИА Новости

По его словам, сегодня наибольший риск возникновения теневой занятости существует в малом и среднем бизнесе, а также в сфере услуг. При этом он напомнил, что в стране проводятся рейды для выявления граждан, которые трудятся без оформления.

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Чаще всего «серую» зарплату все еще получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

По его словам, убыток государства от таких схем составляет огромные суммы. Это сотни миллиардов ежегодно и цифра близка к триллионным значениям, добавил депутат.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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