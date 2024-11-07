Минтруд: В РФ в теневом секторе потенциально могут быть заняты 6,5 млн человек
В теневом секторе экономики могут быть заняты 6,5 миллиона россиян, заявил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов, передает РИА Новости
По его словам, сегодня наибольший риск возникновения теневой занятости существует в малом и среднем бизнесе, а также в сфере услуг. При этом он напомнил, что в стране проводятся рейды для выявления граждан, которые трудятся без оформления.
Чаще всего «серую» зарплату все еще получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».
По его словам, убыток государства от таких схем составляет огромные суммы. Это сотни миллиардов ежегодно и цифра близка к триллионным значениям, добавил депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru