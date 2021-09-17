Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год

Правительство России утвердило перенос выходных дней на 2022 год, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта», — говорится в сообщении.

Таким образом, россиян ожидает 13 дополнительных выходных, отмечает Ura.ru.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря до 9 января, майские праздники — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Кроме того, выходными днями будут 23 февраля, 6-8 марта, 11-13 июня, 4-6 ноября.

Ранее в России объявили выходным 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, напоминает RT.

