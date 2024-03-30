Минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»
Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана заявило об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет ТАСС.
Как отметила в беседе с агентством замминистра труда республики Шахноза Нодири, в представительство министерства в РФ поступает много звонков от мигрантов.
«Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь... граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — рассказала Нодири.
Минтруд Таджикистана рассчитывают, что отток мигрантов будет временным и позднее прекратится. Также в ведомстве призвали не поддаваться на провокационные сообщения в Сети, нацеленные на разжигание межнациональной розни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru