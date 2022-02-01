Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удалёнку максимум сотрудников

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекоменовала работодателям отправить на удалённую работу максимально возможное число сотрудников, сообщает пресс-служба Минтруда.

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В сообщении говорится, что это связано с «кратным ростом заболеваемости COVID-19». Отмечается, что работодатели должны самостоятельно определить число работников, которых можно перевести на удалённую работу без ущерба для рабочего процесса.

Также в ведомстве подчеркнули, что перевод на дистанционную работу не может являться основанием для сокращения заработной платы.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что учащиеся школ региона с 1-го по 8-й класс переходят на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля, сообщает RT.

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