Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удалёнку максимум сотрудников

В сообщении говорится, что это связано с «кратным ростом заболеваемости COVID-19». Отмечается, что работодатели должны самостоятельно определить число работников, которых можно перевести на удалённую работу без ущерба для рабочего процесса.

Также в ведомстве подчеркнули, что перевод на дистанционную работу не может являться основанием для сокращения заработной платы.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что учащиеся школ региона с 1-го по 8-й класс переходят на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля, сообщает RT.

