Создатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов умер на 81 году жизни

Отмечается, что тело Кротова было обнаружено в его квартире.

«Также найдена предсмертная записка... Художник попросил никого не винить в его смерти», - говорится в сообщении.

Виктор Кротов родился в Московской области в 1945 году. Являлся членом Московского горкома художников-графиков. Его работы можно найти как в фондах Государственной Третьяковской галереи, так и в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Ранее писатель, художник и сценарист Гарри Гордон умер на 85 году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

