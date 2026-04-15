Создатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов умер на 81 году жизни
Создатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов умер в возрасте 80 лет. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал сын художника.
Отмечается, что тело Кротова было обнаружено в его квартире.
«Также найдена предсмертная записка... Художник попросил никого не винить в его смерти», - говорится в сообщении.
Виктор Кротов родился в Московской области в 1945 году. Являлся членом Московского горкома художников-графиков. Его работы можно найти как в фондах Государственной Третьяковской галереи, так и в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Ранее писатель, художник и сценарист Гарри Гордон умер на 85 году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
