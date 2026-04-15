Минпросвещения не планирует вводить в РФ единую школьную форму

Вводить в России единую школьную форму не планируется. Как пишет RT, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кравцов: Планов изменять сроки обучения в школах нет

По его словам, данный вопрос не рассматривается.

«Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит», - сказал министр журналистам.

Ранее детский психолог Варвара Кокурина заявила «Радиоточке НСН», что возврат к единой школьной форме не имеет смысла.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
