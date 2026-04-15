Минпросвещения не планирует вводить в РФ единую школьную форму
15 апреля 202617:01
Вводить в России единую школьную форму не планируется. Как пишет RT, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, данный вопрос не рассматривается.
«Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит», - сказал министр журналистам.
Ранее детский психолог Варвара Кокурина заявила «Радиоточке НСН», что возврат к единой школьной форме не имеет смысла.
