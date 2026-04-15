«Технически и экономически я бы это поддержал, потому что это особая отрасль, которая имеет стратегическое значение. Но, когда начнет организовываться мощная и тяжелая цензура, мы все запоем сразу, начнем стонать. Технически это правильное решение, я в свое время тоже говорил об этом президенту Владимиру Путину. Надо выйти из подчинения Министерства культуры, потому что там и так много тяжелых и сложных функций. Важно только учесть, чтобы это не привело к созданию ужасающего цензурного комитета», - отметил он.

Он также посетовал на то, что в России не поддерживаются молодые начинающие авторы.

«Что касается оценки качества фильмов рублем, это сложный вопрос. Нет независимой отрасли, кинотеатры все частные, студенческих кинотеатров нет, нет хорошей и умной программы поддержки, особенного молодого кино. Просто никто этим не занимается. Национальное кино – это целая система мудрых и правильных решений. Нужно и коммерческое кино, и авторское. Главное, чтобы к кинематографическому инструменты получили доступ талантливые люди. Талантливый человек никогда не сделает того, что опасно, вредно или не важно, талант – это дар Бога», - добавил собеседник НСН.

Возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.

