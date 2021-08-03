Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты
Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. Как пишет ТАСС, об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Ранее Святенко выступила с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий. По ее словам, несправедливо запрещать представительницам прекрасной половины человечества устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, который непосредственно занимается техническим обслуживанием летательных аппаратов.
В свою очередь, депутат Госдумы и зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что действующий в России список неженских профессий является анахронизмом и дискриминацей.
По подчеркнула, что направила депутатский запрос на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением избавиться от списка «как можно быстрее», тем самым исключив «ущемление прав женщин при выборе профессии».
Пушкина добавила, что женщины имеют право, в том числе по конституции РФ, самостоятельно выбирать профессию.
Ранее женщинам в России разрешили управлять большегрузами и сельхозтехникой, быть боцманами и матросами, а также управлять поездами и электричками, сообщает Ura.ru. Соответствующий приказ Минтруда РФ, в четыре раза сокративший перечень запрещенных для женщин профессий, вступил в силу с 1 января 2021 года.
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