Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. Как пишет ТАСС, об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее Святенко выступила с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий. По ее словам, несправедливо запрещать представительницам прекрасной половины человечества устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, который непосредственно занимается техническим обслуживанием летательных аппаратов.

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В свою очередь, депутат Госдумы и зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что действующий в России список неженских профессий является анахронизмом и дискриминацей.

По подчеркнула, что направила депутатский запрос на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением избавиться от списка «как можно быстрее», тем самым исключив «ущемление прав женщин при выборе профессии».

Пушкина добавила, что женщины имеют право, в том числе по конституции РФ, самостоятельно выбирать профессию.

Ранее женщинам в России разрешили управлять большегрузами и сельхозтехникой, быть боцманами и матросами, а также управлять поездами и электричками, сообщает Ura.ru. Соответствующий приказ Минтруда РФ, в четыре раза сокративший перечень запрещенных для женщин профессий, вступил в силу с 1 января 2021 года.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЖенщиныРаботаМинтруд
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