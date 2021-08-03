Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

В свою очередь, депутат Госдумы и зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что действующий в России список неженских профессий является анахронизмом и дискриминацей.

По подчеркнула, что направила депутатский запрос на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением избавиться от списка «как можно быстрее», тем самым исключив «ущемление прав женщин при выборе профессии».

Пушкина добавила, что женщины имеют право, в том числе по конституции РФ, самостоятельно выбирать профессию.

Ранее женщинам в России разрешили управлять большегрузами и сельхозтехникой, быть боцманами и матросами, а также управлять поездами и электричками, сообщает Ura.ru. Соответствующий приказ Минтруда РФ, в четыре раза сокративший перечень запрещенных для женщин профессий, вступил в силу с 1 января 2021 года.









