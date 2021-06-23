Каждый пятый россиянин боится быть замененным роботом

Выяснилось также, что женщины чаще мужчин опасаются остаться без работы из-за того, что процессы будут автоматизированы - 64% респондентов против 36%.

Эксперты прогнозируют, что вскоре исчезнут профессии, которые связаны с выполнением рутинных действий, например, кассиры в супермаркетах, а также «живые» операторы в колл-центрах.

По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, одновременно появятся новые профессии, связанные с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.

На данный момент больше других за свое трудоустройство опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%). Напротив уверены в своем будущем медики, учителя, повара и IT-специалисты.

Ранее искусственный интеллект в Перми предрек неудачу российской сборной на Чемпионате Европы по футболу-2020. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Промобот», где тестировали нейросеть, передает Ura.ru.

