Каждый пятый россиянин боится быть замененным роботом
Каждый пятый россиянин (22%) опасается, что на работе их могут заменить роботы. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом Зарплата.ру.
Опрос был проведен на основе данных онлайн-собеседования, которое было проведено 12-16 июня во всех регионах страны. В нем приняли участие 1 992 респондента, передает РИА Новости.
Выяснилось также, что женщины чаще мужчин опасаются остаться без работы из-за того, что процессы будут автоматизированы - 64% респондентов против 36%.
Эксперты прогнозируют, что вскоре исчезнут профессии, которые связаны с выполнением рутинных действий, например, кассиры в супермаркетах, а также «живые» операторы в колл-центрах.
По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, одновременно появятся новые профессии, связанные с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.
На данный момент больше других за свое трудоустройство опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%). Напротив уверены в своем будущем медики, учителя, повара и IT-специалисты.
Ранее искусственный интеллект в Перми предрек неудачу российской сборной на Чемпионате Европы по футболу-2020. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Промобот», где тестировали нейросеть, передает Ura.ru.
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