Минтруд разработал поправки о компенсациях за работу в выходные дни

В проекте указано, что работники смогут выбирать один из двух вариантов компенсации: дополнительный отдых или доплату.

«Отсутствие ... указания на обязанность работодателя предоставить работнику дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни до момента увольнения приводит ... к тому, что работник лишается как этих дней отдыха, так и повышенной оплаты такой работы», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 сентября.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 февраля в России проиндексируют на 7,4% более 40 видов государственных выплат, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

