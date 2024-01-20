Минтруд разработал поправки о компенсациях за работу в выходные дни
Минтруд России предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели должны будут при увольнении сотрудника компенсировать работу в выходные и праздничные дни. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
В проекте указано, что работники смогут выбирать один из двух вариантов компенсации: дополнительный отдых или доплату.
«Отсутствие ... указания на обязанность работодателя предоставить работнику дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни до момента увольнения приводит ... к тому, что работник лишается как этих дней отдыха, так и повышенной оплаты такой работы», — отмечается в пояснительной записке к документу.
В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 сентября.
Ранее Минтруд сообщил, что с 1 февраля в России проиндексируют на 7,4% более 40 видов государственных выплат, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru