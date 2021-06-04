Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассмотрят возможность введения выходного дня 31 декабря. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме, пишет Ura ru.

По его словам, такая возможность есть и будет рассмотрена, решения по данному вопросу еще нет.

Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя

Он также подчеркнул, что в этом году 31 декабря сделают выходным днем, россиян ждут каникулы с 31 декабря по 9 января. Также в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу и тоже будет выходным днем.

Ранее стало известно, что летом россиян ждет единственная короткая неделя за все лето. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрудВыходныеНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры