Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным
В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассмотрят возможность введения выходного дня 31 декабря. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме, пишет Ura ru.
По его словам, такая возможность есть и будет рассмотрена, решения по данному вопросу еще нет.
Он также подчеркнул, что в этом году 31 декабря сделают выходным днем, россиян ждут каникулы с 31 декабря по 9 января. Также в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу и тоже будет выходным днем.
Ранее стало известно, что летом россиян ждет единственная короткая неделя за все лето. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.
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