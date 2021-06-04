Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

Он также подчеркнул, что в этом году 31 декабря сделают выходным днем, россиян ждут каникулы с 31 декабря по 9 января. Также в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу и тоже будет выходным днем.

Ранее стало известно, что летом россиян ждет единственная короткая неделя за все лето. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.

