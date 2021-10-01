Минтруд рассмотрит вопрос о ежегодной выплате к школе
Министерство труда России изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе из материнского капитала, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на замглавы министерства Ольгу Баталину.
По ее словам, кабмин на постоянной основе реагирует на общественный запрос, а также расширяет возможности семей по использованию средств маткапитала, совершенствуя механизмы его предоставления.
Как сообщалось ранее, в России могут ввести ежегодные выплаты в 20 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе, сообщается в отчете Счетной палаты РФ. Ведомство предложило выделять средства за счет материнского капитала.
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