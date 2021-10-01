Минтруд рассмотрит вопрос о ежегодной выплате к школе

Министерство труда России изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе из материнского капитала, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на замглавы министерства Ольгу Баталину.

Выплаты к школе в 20 тысяч рублей могут стать ежегодными

По ее словам, кабмин на постоянной основе реагирует на общественный запрос, а также расширяет возможности семей по использованию средств маткапитала, совершенствуя механизмы его предоставления.

Как сообщалось ранее, в России могут ввести ежегодные выплаты в 20 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе, сообщается в отчете Счетной палаты РФ. Ведомство предложило выделять средства за счет материнского капитала.

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ТЕГИ:ВыплатыШколаМинтруд
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