Минтруд рассмотрит вопрос о ежегодной выплате к школе

По ее словам, кабмин на постоянной основе реагирует на общественный запрос, а также расширяет возможности семей по использованию средств маткапитала, совершенствуя механизмы его предоставления.

Как сообщалось ранее, в России могут ввести ежегодные выплаты в 20 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе, сообщается в отчете Счетной палаты РФ. Ведомство предложило выделять средства за счет материнского капитала.

