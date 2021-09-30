Выплаты к школе в 20 тысяч рублей могут стать ежегодными
В России могут ввести ежегодные выплаты в 20 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе, сообщается в отчете Счетной палаты РФ.
Ведомство предложило выделять средства за счет материнского капитала. «Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — следует из документа.
Напомним, глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста.
Выплаты можно считать беспрецедентной поддержкой семьям со школьниками, заявила ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
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