Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневке

Любые инициативы, которые поступают в министерство труда России, рассматриваются, это касается и предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Рязанский допустил возможность сокращения рабочей недели для части россиян

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются», - сказал он. «Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», - отметил министр.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил, что для отдельных категорий россиян сократят рабочую неделю.

Речь идет об ограниченной категории работающих россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РаботаМинтруд
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