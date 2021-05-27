Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневке
Любые инициативы, которые поступают в министерство труда России, рассматриваются, это касается и предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются», - сказал он. «Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», - отметил министр.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил, что для отдельных категорий россиян сократят рабочую неделю.
Речь идет об ограниченной категории работающих россиян.
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