Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневке

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются», - сказал он. «Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», - отметил министр.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил, что для отдельных категорий россиян сократят рабочую неделю.

Речь идет об ограниченной категории работающих россиян.

