Минтруд рассказал о количестве ветеранов ВОВ в России

Сообщается, что на начало апреля этого года в стране проживало 1,28 млн инвалидов и ветеранов войны. В ведомстве уточнили, что на территории России находятся 144 бывших совершеннолетних узника фашизма и около 103 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашизма. Помимо этого, в стране проживает более 240 тысяч вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также свыше 762 тысяч тружеников тыла.

Кроме того, по данным Минтруда знаком «Жителю блокадного Ленинграда» награждены более 96 тысяч граждан, которые работали на объектах противовоздушной обороны во время ВОВ.

Ранее председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в День Победы рассказал НСН о проблемах и радостях фронтовиков.

