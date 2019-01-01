Ветераны Подмосковья получили единовременные выплаты ко Дню Победы

Материальную помощь в Московской области предоставили более чем семидесяти трем тысячам граждан. Также единовременные соцвыплаты по пять тысяч рублей получили блокадники, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По десять тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Подмосковье. Единовременные соцвыплаты по пять тысяч рублей получили блокадники, труженики тыла, бывшие узники концлагерей.

Ранее НСН рассказала, что российские ветераны возмущены отношением к блокаде Ленинграда в Германии.

Зильке Бигальке, немецкая журналистка, назвала торжества в России по поводу годовщины снятия блокады Ленинграда неуместными. Об этом она заявила в публикации издания Süddeutsche Zeitung. Бигальке напомнила о предстоящем военном парад, и выступила против него, напомнив, что блокада стала масштабной трагедией.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев сказал НСН, что сомневается, смогла бы Зильке Бигальке стать журналисткой в Германии, если бы не победа Советской армии в 1945 году.

Он отметил, что в ежедневной работе приходится постоянно сталкиваться с высказываниями и мнениями, которые дискредитируют Победу 1945 года. Председатель Российского союза ветеранов напомнил главные сражения Великой Отечественной войны, которые помогли приблизить май 1945 года: контрнаступление под Москвой, Сталинградскую битву и Курскую Дугу, освобождение Белоруссии и другие.











