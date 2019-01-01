Минтруд предложил ввести реестр бедных россиян
В России может появиться реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступили в Минтруде. Там подчеркнули, что власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, уже подготовили соотвкетствующие предложения. Они касаются формирования и ведения региональных реестров бедной части населения страны.
В частности, Минтруд предложил бороться с бедностью за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования.
В ведомстве добавили, что особое внимание при формировании предложений было уделено бедным семьям с детьми. Отмечается, что наиболее эффективным способом выйти из бедности является социальный контракт, который стимулирует людей улучшать материальное положение.
Как напоминает телеканал «360», пилотный проект запущен в этом году. Он направлен на анализ бедности в восьми регионах. В их числе Кабардино-Балкария, Приморский край, Липецкая, Нижегородская и Новгородская области, а также Татарстан.
Ранее глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире НСН заметил, что оказание адресной помощи каждому бедствующему проблему не решит, нужен комплексный подход.
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