Минтруд предложил ввести реестр бедных россиян

В России может появиться реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступили в Минтруде. Там подчеркнули, что власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, уже подготовили соотвкетствующие предложения. Они касаются формирования и ведения региональных реестров бедной части населения страны.

В частности, Минтруд предложил бороться с бедностью за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования.

В ведомстве добавили, что особое внимание при формировании предложений было уделено бедным семьям с детьми. Отмечается, что наиболее эффективным способом выйти из бедности является социальный контракт, который стимулирует людей улучшать материальное положение.