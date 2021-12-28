Минтруд предложил вести учет нуждающихся в соцподдержке граждан

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило с 2023 года вести учет россиян, нуждающихся в социальной поддержке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подготовленный ведомством проект.

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Минтруд планирует внести изменения в порядок использования единой государственной информационной системы социального обеспечения. Так, ведомство будет рассчитывать среднедушевой доход на члена семьи и оценивать имущественную обеспеченность «в целях определения нуждаемости, выявления и учета граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи, и предоставление им мер социальной поддержки, в том числе без направления заявлений».

«Положение о единой государственной информационной системе социального обеспечения вступает в силу с 1 января 2023 года», — уточняется в пояснительной записке проекта.

Планируется, что учет сведений будет реализован в электронном виде, чтобы эти данные могли использовать ведомства, назначающие меры соцподдержки.

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ФОТО: РИА Новости
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