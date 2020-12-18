Минтруд пообещал путинскую выплату даже беременным

В ведомстве отметили, что пять тысяч рублей смогут получить также семьи, ставшие родителями уже после выхода указа 18 декабря.



«Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года», - сообщили в министерстве труда и социальной политики.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на выплаты будет направлено 73,5 миллиарда рублей, деньги получат около 15 миллионов семей, пишет RT.

