Минтруд пообещал путинскую выплату даже беременным

Минтруд уточнил правила получения выплаты на детей до 7 лет, которую ранее пообещал президент России Владимир Путин.

Пенсионный фонд рассказал о порядке получения новогодних детских выплат

В ведомстве отметили, что пять тысяч рублей смогут получить также семьи, ставшие родителями уже после выхода указа 18 декабря.

«Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года», - сообщили в министерстве труда и социальной политики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на выплаты будет направлено 73,5 миллиарда рублей, деньги получат около 15 миллионов семей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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