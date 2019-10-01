Минтруд подготовил доклад по переходу на четырёхдневку
Доклад о возможности введения в России четырёхдневной рабочей недели подготовил Минтруд по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишет «Интерфакс». Как отмечает издание, прямого ответа на вопрос, возможны ли такие изменения в стране в обозримом будущем, в документе не даётся.
Ведомство отметило риски, которые несёт в себе четырёхдневка, а также выделило положительные аспекты. К первым отнесли увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции. Ко вторым — рост эффективности труда, профессиональной трудоспособности, перспективы для личного развития граждан.
Кроме того, в Минтруда отметили, что трудовое законодательство уже содержит механизмы, позволяющие создавать гибкий рабочий график по взаимному согласию с работодателем. Как пишет RT, инициативу предложили рассмотреть на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Напомним, этим летом глава кабмина Дмитрий Медведев поднял вопрос о переходе россиян на четырёхдневную рабочую неделю. О том, как восприняли идею в обществе, и какие перспективы увидели в ней, читайте в материале НСН.
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