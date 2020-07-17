Минтруд планирует упростить процедуру признания инвалидом
17 июля 202000:41
Министерство труда и социальной защиты ведет работу над упрощением процедуры признания инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, ведомство намерено расширить возможность рохождения экспертизы без личного присутствия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru