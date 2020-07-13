Минтруд обещает глухим инвалидам бесплатные телефоны с видеосвязью

Граждане Российской Федерации с нарушением слуха смогут безвозмездно получить телефон с функцией видеосвязи и навигаторами. Об этом информирует министерство труда и социальной защиты РФ. Там сейчас актуализируют классификацию технических средств реабилитации для людей с инвалидностью.

Благодаря этой работе, россияне с проблемами в здоровье смогут бесплатно получать более современные средства реабилитации, включённые в федеральный перечень. Необходимые обновления списка уже прошли требуемые согласования, передает ТАСС.

В частности, помимо специальных средств связи, в перечень включены протезы с управлением посредством микропроцессора, специальная одежда для больных буллезным эпидермолизом.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, министерство проводит постоянную работу с экспертами, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные и удобные приспособления, устройства и средства.

