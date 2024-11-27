Минтруд пересмотрит список запрещенных для несовершеннолетних работ
Минтруд РФ намерен проанализировать действующий в стране перечень мест, где разрешено работать несовершеннолетним гражданам. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.
Выступая на правительственном часе в Госдуме, он указал, что данный список мест, имеющих вредный фактор, был составлен в 2000 году, однако за прошедшие годы модернизация производства позволила снизить вред.
«Если такие производства действительно будут, то эти места будут исключены из этого перечня, и по ним возможно будет трудоустройство несовершеннолетних», - заключил министр.
Ранее «СберИнвестиции» открыли в России доступ к фондовому рынку подросткам с 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru