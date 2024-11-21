В Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями
Власти Австралии приняли закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Об этом говорится в заявлении на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
«Сегодня правительство приняло ведущее в мире законодательство, вводящее минимальный возраст в 16 лет для пользователей социальных сетей», — указано в документе.
Предполагается, что ограничения обеспечат более надежную защиту для молодых людей «на критических этапах их развития». Ответственность за соблюдение мер будут нести сами соцсети, от них требуется ввести ограничения, не позволяющие пользователям до 16 лет создавать аккаунты. Нарушителям закона грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов ($32,3 млн).
Запрет не коснется сервисов обмена сообщениями и связанных со здоровьем и образованием онлайн-игр и ресурсов, в том числе Headspace, Google Classroom, YouTube.
Ранее в России предложили запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям в связи с наличием запрещенного контента и отсутствием правового регулирования доступа несовершеннолетних на интернет-площадки, напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru