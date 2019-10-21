Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях россиян

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что никакого скачка безработицы ожидать в следующем году не стоит.

«Это, что называется, мастерство заголовка. То, что собираются уволить, — написали все, а то, что 60% компаний намерены увеличивать персонал — не написал в заголовке никто. Исходя из этого, очевиден ответ — будет скачок безработицы или нет», — подчеркнула специалист.

Помимо этого Варшавская обратила внимание, что авторы исследования в опросе не уточняли, от какого числа сотрудников собрались избавляться компании в следующем году. А это имеет большое значение для оценки стабильности рынка труда.

Добавим, по состоянию на 1 октября численность безработных в России составила 662,2 тыс. человек.



