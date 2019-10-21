Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях россиян
В Министерстве труда отреагировали на исследование, проведённое компанией HeadHunter. Согласно ему, в 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании. Как отмечает RT, в Минтруде подчеркнули, что в следующем году показатели безработицы в нашей стране останутся на прежнем уровне.
Кроме того, в министерстве пояснили, что «с методикой исследования HeadHunter не знакомы, поэтому прокомментировать эти данные не представляется возможным».
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что никакого скачка безработицы ожидать в следующем году не стоит.
«Это, что называется, мастерство заголовка. То, что собираются уволить, — написали все, а то, что 60% компаний намерены увеличивать персонал — не написал в заголовке никто. Исходя из этого, очевиден ответ — будет скачок безработицы или нет», — подчеркнула специалист.
Помимо этого Варшавская обратила внимание, что авторы исследования в опросе не уточняли, от какого числа сотрудников собрались избавляться компании в следующем году. А это имеет большое значение для оценки стабильности рынка труда.
Добавим, по состоянию на 1 октября численность безработных в России составила 662,2 тыс. человек.
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