В Тверской области освободили около девяти тысяч рабочих мест, ранее занятых мигрантами
Ситуацию на рынке труда Верхневолжья обсудили на заседании правительства Тверской области.
Как рассказал глава региона Игорь Руденя, в результате ряда мер, предпринятых в области, удалось освободить около девяти тысяч рабочих мест, ранее занятых мигрантами. Кроме того, в регионе зафиксировали снижение безработицы — с 5,8% в 2016 году до 3,5% в нынешнем.
«С 2016 года в Тверской области создано свыше семи тысяч новых рабочих мест во внебюджетном секторе. Увеличение стоимости патента для иностранных граждан, введение запрета и ограничений на использование их труда по 33 видам экономической деятельности позволило освободить для наших жителей около девяти тысяч рабочих мест, ранее занятых мигрантами», — рассказал губернатор.
Он подчеркнул, что стоимость патента для иностранных работников в Тверской области с 2017 года является самой высокой в ЦФО и в данный момент составляет более 5,3 тысячи рублей. Последовательно снижается квота на привлечение иностранных сотрудников из стран визового режима.
Ранее Игорь Руденя рассказал, что Тверская область подписала соглашения об аграрном сотрудничестве с федеральными компаниями. 25 сельскохозяйственных компaний Тверской облaсти приняли учaстие в 21-й Российской aгропромышленной выстaвке «Золотая осень», где и были подписаны соглашения.
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