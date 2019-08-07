Минтруд оправдался за нищету детей в России

В Министерстве труда прокомментировали сообщения о том, что 26% детей в Российской Федерации живут за чертой бедности. Речь идёт о данных Федеральной службы государственной статистики. Как сообщал РБК, ссылаясь на Росстат, четверть несовершеннолетних живут в семьях, чьи доходы меньше прожиточного минимума.

Как пояснили РИА Новости в Минтруде, эти данные относятся к 2017 году. В министерстве утверждают, что с прошлого года объём мер адресной поддержки семей с детьми вырос, отмечает RT. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил увеличить размер пособия по уходу за детьми в возрасте от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе для малоимущих.

В Минтруде также уточнили, что с начала 2018 года введены ежемесячные выплаты за первого и второго рожденного или усыновленного ребёнка. Пособие получают семьи, среднедушевой доход которых не превышает полтора МРОТ. Выплата составляет около 11 тысяч 200 рублей, сообщает «ФедералПресс».

Планируется также увеличить число семей, которым будут полагаться пособия. Для этого со следующего года пересмотрят так называемый критерий нуждаемости в выплатах – с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума. Кроме того, пособия будут выплачивать детям до 3, а не до 1.5 лет.

