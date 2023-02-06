Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы
Министерство труда и социальной защиты РФ обновило список профессий и должностей для тех, кто выберет альтернативную службу, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что перечень пополнился 25 рабочими специальностями, теперь в нём 150 профессий и 785 предприятий.
«В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие«, - отметили в ведомстве.
В список должностей служащих добавили 22 позиции, в том числе, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач – судебно-медицинский эксперт, зубной техник, хореограф и другие.
Из перечня убрали такие профессии, как гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населённых пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей и стеклопротирщик.
Также вычеркнули 15 должностей служащих, а именно агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор, техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов.
Ранее жителя Ленинградской области освободили от призыва по мобилизации после альтернативной службы в психдиспансере, сообщают «Невские новости».
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