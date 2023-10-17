Минтруд обнаружил более 663 тысяч неформально работающих россиян
Минтруд по итогам прошлого года выявил более 663 тысяч россиян, работавших неофициально. Об этом пишут Известия со ссылкой на доклад ведомства.
«По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях», — отмечается в материале.
Для борьбы с серой занятостью ведомство намерено проанализировать варианты стимулирования компаний к снижению таких трудовых отношений по высокорисковым сферам: торговле, услугам, гостиничному и ресторанному бизнесу, строительству, транспорту, сельскому хозяйству.
Кроме того, Минтруд отметил необходимость прописать в законодательстве понятия теневой и платформенной занятости, создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили нелегальных работников. В министерстве считают, что это поможет ускорить легализацию трудовых отношений в стране.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство завершило работу над новой редакцией закона «О занятости населения», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Документ приняли в первом чтении в марте, как ожидается, его утвердят до конца года. Закон отрегулирует платформенную занятость, закрепит правовой статус самозанятых граждан, также документ предусматривает создание реестра для работодателей, нанимающих сотрудников нелегально.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru