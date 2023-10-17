Минтруд обнаружил более 663 тысяч неформально работающих россиян

«По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях», — отмечается в материале.

Для борьбы с серой занятостью ведомство намерено проанализировать варианты стимулирования компаний к снижению таких трудовых отношений по высокорисковым сферам: торговле, услугам, гостиничному и ресторанному бизнесу, строительству, транспорту, сельскому хозяйству.

Кроме того, Минтруд отметил необходимость прописать в законодательстве понятия теневой и платформенной занятости, создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили нелегальных работников. В министерстве считают, что это поможет ускорить легализацию трудовых отношений в стране.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство завершило работу над новой редакцией закона «О занятости населения», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Документ приняли в первом чтении в марте, как ожидается, его утвердят до конца года. Закон отрегулирует платформенную занятость, закрепит правовой статус самозанятых граждан, также документ предусматривает создание реестра для работодателей, нанимающих сотрудников нелегально.

