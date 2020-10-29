Минтруд не поддержал идею пенсионных рангов

Министерство труда и социальной защиты России не поддержало предложение о создании новой системы начисления пенсий «по рангам». Как заявили в пресс-служба ведомства, пока данная инициатива не поступала к ним, однако она будет отвергнута, передает ТАСС.

С необычной идеей ранее выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников от фракции ЛДПР. Он вместо нынешних баллов организовать систему начисления пенсий «по рангам».