Минтруд не поддержал идею пенсионных рангов
Министерство труда и социальной защиты России не поддержало предложение о создании новой системы начисления пенсий «по рангам». Как заявили в пресс-служба ведомства, пока данная инициатива не поступала к ним, однако она будет отвергнута, передает ТАСС.
С необычной идеей ранее выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников от фракции ЛДПР. Он вместо нынешних баллов организовать систему начисления пенсий «по рангам».
По его задумке, в некоторых случаях это позволит нарастить выплаты почти в два раза за счет увеличения процентов от утраченного заработка, передает URA.RU.
Парламентарий пояснил, что новая система должна учитывать подписание Россией 102 конвенции Международной организации труда.
Она гласит, что пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка. В России сейчас этот показатель всего 26%, хотя во многих странах в 2, 5 раза больше.
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