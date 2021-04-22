Минтруд не исключил продление майских праздников

По его словам, в настоящее время никаких решений нет. Предложения поступили «от депутатского корпуса». «Мы по ним еще вопросы не приняли», — отметил министр.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил продлить майские праздники на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что в Москве потеплеет только ко Дню Победы.

По его словам, «холодный хвост» циклона зацепит не только конец апреля, но и начало мая, из-за чего в столице будет относительно прохладно, а ночью и вовсе ожидаются температуры «ниже нуля».

