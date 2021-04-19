Метеоролог рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что в Москве потеплеет только ко Дню Победы.

По его словам, «холодный хвост» циклона зацепит не только конец апреля, но и начало мая, из-за чего в столице будет относительно прохладно, а ночью и вовсе ожидаются температуры «ниже нуля». С учётом усиления ветра, погода будет «скорее соответствовать октябрьской».

Также Тишковец отметил, что несколько прохладным будет и первомай, а после 4–5 мая можно ожидать уже до 20 градусов тепла в дневные часы, сообщают «Известия». Ко Дню Победы метеоролог пообещал «хорошие, комфортные температурные показатели».



Ранее Гидрометцентр продлил в Москве «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает RT. Предупреждение о сильном ветре до 15-17 м/с в столице действует до полудня 20 апреля.

