Метеоролог рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что в Москве потеплеет только ко Дню Победы.
По его словам, «холодный хвост» циклона зацепит не только конец апреля, но и начало мая, из-за чего в столице будет относительно прохладно, а ночью и вовсе ожидаются температуры «ниже нуля». С учётом усиления ветра, погода будет «скорее соответствовать октябрьской».
Также Тишковец отметил, что несколько прохладным будет и первомай, а после 4–5 мая можно ожидать уже до 20 градусов тепла в дневные часы, сообщают «Известия». Ко Дню Победы метеоролог пообещал «хорошие, комфортные температурные показатели».
Ранее Гидрометцентр продлил в Москве «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает RT. Предупреждение о сильном ветре до 15-17 м/с в столице действует до полудня 20 апреля.
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