Минтруд назвал самые травмоопасные профессии

А ранее сообщалось, что в перечень наиболее востребованных профессий в экономике России правительство включило 55 специальностей и 35 профессий. Расширены разделы специальностей робототехники, сельского хозяйства, туризма, логистики, а также медицины, строительства, соцсферы и сферы обслуживания.

В частности, что в перечень добавили специальности: «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Гостиничное дело». В число профессий, среди прочих, включили: «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства» и «Графический дизайнер».



