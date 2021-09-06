Минтруд назвал самые травмоопасные профессии

Строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых являются сами травмоопасными сферами труда. Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко. При этом, по его словам, наименее опасной сферой является офисная работа.

Экономист прокомментировал расширение списка востребованных в экономике России профессий

А ранее сообщалось, что в перечень наиболее востребованных профессий в экономике России правительство включило 55 специальностей и 35 профессий. Расширены разделы специальностей робототехники, сельского хозяйства, туризма, логистики, а также медицины, строительства, соцсферы и сферы обслуживания.

В частности, что в перечень добавили специальности: «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Гостиничное дело». В число профессий, среди прочих, включили: «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства» и «Графический дизайнер».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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