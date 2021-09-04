Экономист прокомментировал расширение списка востребованных в экономике России профессий

«Именно эти профессии уже сейчас востребованы и будут востребованы в самом ближайшем будущем и на перспективу. То есть это те профессии, которые укладываются в те направления, по которым будет развиваться экономика и будет развиваться ускоренными темпами. Прежде всего, это всё, что относится к цифровой экономике, сюда же включается и робототехника. Естественно, сейчас по-другому развивается медицина. Мы понимаем, что она выходит на первые роли, к сожалению, в связи с таким событием как пандемия», — заявил Беляев.

Он также отметил медицинские специальности, необходимые для современной диагностики и телемедицины, а также для сельского хозяйства.

Ранее правительство России добавило 55 специальностей и 35 профессий в список необходимых для модернизации российской экономики.

