Экономист прокомментировал расширение списка востребованных в экономике России профессий
Правительственный список необходимых профессий расширили профессии и специальности, необходимые для модернизации российской экономики, поясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT.
«Именно эти профессии уже сейчас востребованы и будут востребованы в самом ближайшем будущем и на перспективу. То есть это те профессии, которые укладываются в те направления, по которым будет развиваться экономика и будет развиваться ускоренными темпами. Прежде всего, это всё, что относится к цифровой экономике, сюда же включается и робототехника. Естественно, сейчас по-другому развивается медицина. Мы понимаем, что она выходит на первые роли, к сожалению, в связи с таким событием как пандемия», — заявил Беляев.
Он также отметил медицинские специальности, необходимые для современной диагностики и телемедицины, а также для сельского хозяйства.
Ранее правительство России добавило 55 специальностей и 35 профессий в список необходимых для модернизации российской экономики.
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