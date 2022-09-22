Минтруд назвал размер универсального пособия нуждающимся семьям
Размер универсального пособия на одного ребёнка в 2023 году составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
В сообщении говорится, что на новую выплату могут претендовать семьи, чьи доходы ниже одного прожиточного минимума на человека «с применением комплексной оценки нуждаемости».
«В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей», - уточнили в министерстве.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении с 1 января 2023 года ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Правительство утвердило проект бюджета на ближайшие три года
- В Запорожской области предотвратили покушение на главу ВГА Балицкого
- Минтруд назвал размер универсального пособия нуждающимся семьям
- ВСУ обстреливают село в Курской области
- СМИ: В Белоруссии начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян
- СМИ: многокилометровая пробка образовалась на границе с Грузией
- Мутко предложил стимулировать покупку больших квартир
- Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум
- В Совфеде предложили сократить список болезней для отсрочки от службы
- Симоньян: нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru