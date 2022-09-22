Минтруд назвал размер универсального пособия нуждающимся семьям

В сообщении говорится, что на новую выплату могут претендовать семьи, чьи доходы ниже одного прожиточного минимума на человека «с применением комплексной оценки нуждаемости».

«В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей», - уточнили в министерстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении с 1 января 2023 года ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщает RT.

