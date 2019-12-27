Минтруд напомнил о грядущей индексации пенсий
27 декабря 201914:22
Страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, говорится в сообщении на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в России вырос с 14,4 тысячи рублей до 15,5 тысячи рублей по итогам 2019 года, напомнили в Минтруде. Там добавили, что с начала года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.
В уходящем году были проиндексированы и социальные пенсии – на 2% с 1 апреля.
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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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