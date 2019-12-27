Минтруд напомнил о грядущей индексации пенсий

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в России вырос с 14,4 тысячи рублей до 15,5 тысячи рублей по итогам 2019 года, напомнили в Минтруде. Там добавили, что с начала года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.

В уходящем году были проиндексированы и социальные пенсии – на 2% с 1 апреля.

