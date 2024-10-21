В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

Следует разрешить многодетным семьям тратить материнский капитал на погашение автокредита или покупку автомобиля российского производства. Как сообщает РИА Новости, с данной инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы от фракции Яна Лантратова.

Котяков анонсировал увеличение маткапитала на первого ребенка на 46 тысяч рублей

Отмечается, что они направили соответствующее обращение министру финансов РФ Антону Силуанову.

В тексте документа говорится, что при рождении третьего ребёнка семьям нужно предоставить возможность направить 450 тысяч рублей маткапитала не только на погашение ипотеки.

«Такая поддержка многодетных абсолютно правильная, но помимо решения жилищной проблемы, многим семьям часто не хватает денег на покупку автомобиля», – заявил Миронов.

Ранее председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что остатки маткапитала в сумме до 10 тысяч рублей были направлены уже 60 тысячам российских семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МаткапиталСправедливая РоссияСергей МироновГосдума

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