Минтруд изменит правила начисления соцвыплат

Министерство труда России скорректирует вступившие в силу с 1 апреля 2021 года критерии, позволяющие отказывать в выплатах некоторых социальных пособий людям со значительным имуществом, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Баталину.

В России с 1 июля меняются правила получения пенсий и соцвыплат

По ее словам, из-под квот на количество автомобилей будут выведены арестованные машины и транспорт в розыске. Речь идет о правилах предоставления выплат на детей от трех до семи лет. Как ожидается, поправки будут внесены до конца текущего года.

Сегодня на получение поддержки, помимо авто, влияют и другие виды имущества — квартиры, дачи, гаражи, нежилые помещения, мотоциклы и катера.

Государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей. С такой инициативой выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВыплатыСемьяМинтруд
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