Срок выдачи маткапитала могут сократить в три раза
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выступило с инициативой уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, время проверки документов и выдачи средств. Такой законопроект опубликован на федеральном портале нормативно правовых актов.
Ныне действующее законодательство устанавливает предельный срок в 30 дней при рассмотрении заявление о распоряжении средствами маткапитала территориальными подразделениями Пенсионного фонда. Минтруда предлагает сократить этот срок почти в три раза - до 12 календарных дней.
Период проверки документов, представленных гражданами, предполагается урезать с нынешних 14 дней до 5. Среди прочего министерство считает необходимым сократить сроки перечисления средств маткапитала с 10 до 3 дней.
Право на получение материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго ребёнка либо последующих детей в семье.
Средства могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, образование ребенка, либо формирование накопительной пенсии женщины. С будущего года размер материнский капитал увеличен на 3,8% - до 466 617 рублей.
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