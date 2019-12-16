Срок выдачи маткапитала могут сократить в три раза

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выступило с инициативой уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, время проверки документов и выдачи средств. Такой законопроект опубликован на федеральном портале нормативно правовых актов.

Ныне действующее законодательство устанавливает предельный срок в 30 дней при рассмотрении заявление о распоряжении средствами маткапитала территориальными подразделениями Пенсионного фонда. Минтруда предлагает сократить этот срок почти в три раза - до 12 календарных дней.