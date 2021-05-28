Минтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

Прием заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей планируется начать в середине июля. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала замглавы Минтруда Ольга Баталина. Выплаты, по её словам, начнутся в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить выплату на детей школьного возраста можно будет по одному заявлению.

В Минтруде объяснили порядок выплаты новых пособий на детей

Напомним, в минувшую среду, 26 мая, Владимир Путин подписал закон, который направлен на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Госдума одобрила соответствующий закон 18 мая, а Совет Федерации – 19 числа.

Согласно документу, с 1 сентября, в частности, устанавливается оплата больничного по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, согласно третьей поправке, с 1 июля устанавливается ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиВыплатыМинтруд
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