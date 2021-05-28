Минтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

Прием заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей планируется начать в середине июля. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала замглавы Минтруда Ольга Баталина. Выплаты, по её словам, начнутся в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить выплату на детей школьного возраста можно будет по одному заявлению.