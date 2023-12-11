Минтранс введет штрафы за нарушение временных ограничений скорости на инфотабло

«Значения на табло, как правило, меняются при сильных осадках и тумане: дорожные службы могут оперативно ввести на автомагистрали ограничение скорости — к примеру, до 60 км/ч», — отмечает издание.

Сейчас водители не получают штрафы за нарушение указанных на табло требований, однако Минтранс планирует ввести такие меры. Для формирования доказательной базы на фото с камеры должны быть отчетливо видны знак либо табло и прописанное ограничение.

В проекте постановления Минтранса вводятся правила размещения стационарных, передвижных либо мобильных средств фиксации нарушений правил дорожного движения. Документ описывает дополнительные технические детали, в частности, места установки предупреждающих знаков перед зоной контроля. Как пишет «Коммерсантъ», в первой версии проекта постановления планировалось прописать запрет на установку камер, фиксирующих однотипные виды нарушений, ближе 1 км друг к другу (в населенных пунктах) и 5 км (за городом). В опубликованном документе нет этого пункта.

Ранее Минтранс доработал проект изменений в ПДД, запрещающих превышать среднюю скорость движения между камерами, напоминает RT.

