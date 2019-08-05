Минтранс рассказал о строительстве высокоскоростных магистралей в России
Министерство транспорта России предложило задуматься о создании сети высокоскоростных железнодорожных магистралей на территории государства. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих во время празднования Дня железнодорожника.
Он отметил, что ВСМ нужна, в частности, для того, чтобы поддерживать развивающиеся территории. Дитрих уточнил, что речь идет не только о севере и Санкт-Петербурге, но также и о южном направлении. В частности, предложение касается Краснодара, а также западного направления.
В качестве примера Дитрих привел китайскую сеть высокоскоростных магистралей. По его словам, это действительно эффективная система.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Захарова упрекнула Помпео в неуважении к референдуму в Крыму
- В партии Зеленского расписались в невозможности вернуть Донбасс и Крым законным способом
- В США испугались, что незаконные митинги в Москве станут причиной новой войны
- Премьер Японии приедет в Россию после визита Медведева на Курилы
- Политолог: Почему молчат оппозиционеры?