Минтранс предложил запретить использование за рулем планшетов и смартфонов

Использования за рулём различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание, следует запретить. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

Водителей в РФ могут начать штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

В ведомстве указали, что речь идёт о планшетах, смартфонах, а также мультимедиа системах самого автомобиля, которые используются для просмотра видео в процессе движения.

«Данные изменения направлены на актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств», - говорится в сообщении.

Ранее Минтранс РФ предложил ставить на учет средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансАвтомобилиЗапретСмартфоны

Горячие новости

Все новости

партнеры