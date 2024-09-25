Минтранс предложил запретить использование за рулем планшетов и смартфонов
Использования за рулём различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание, следует запретить. Об этом заявили в Минтрансе РФ.
В ведомстве указали, что речь идёт о планшетах, смартфонах, а также мультимедиа системах самого автомобиля, которые используются для просмотра видео в процессе движения.
«Данные изменения направлены на актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств», - говорится в сообщении.
Ранее Минтранс РФ предложил ставить на учет средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru