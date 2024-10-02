Минтранс предложил ввести скидку в 50% для детей в поездах на весь год
Минтранс предложил закрепить предоставление скидки 50% на проезд в дальних поездах для детей 10-17 лет на весь год без привязки к обучению и каникулам, следует из официального сообщения.
Сейчас такая льгота действует для учащихся очной формы обучения с сентября по май. Минтранс предлагает исключить необходимость предъявлять справки из школ для получения льготы.
Пассажиры с детьми получат скидку в 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования, заявил ранее глава холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозёров. Как отметили в пресс-службе компании, акция «Путешествуй с детьми» приурочена к проходящему в России Году семьи.
Акция «Путешествуй с детьми» будет действовать с 1 марта по 31 мая 2024 года, а также с 1 сентября по 31 декабря 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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