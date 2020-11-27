Минтранс предложил уволить главу «Победы» за акцию в поддержку Дзюбы

Boeing авиакомпании «Победа» 11 ноября нарисовал в небе силуэт, напоминающий фаллический символ. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков предположил, что пилоты сделали это в поддержку футболиста Артема Дзюбы, интимное видео с которым попало ранее в сеть. Росавиация по факту случившегося начала расследования, пишет «Подъем».

В момент выполнения фигуры в небе находились 102 пассажира. Эксперты ведомства пришли к выводу о том, что пилоты сознательно лгали о причинах отклонения от курса, а в компании не позаботились о безопасности пассажиров.

«Пожурил по-отечески». Дзюба обсудил с Черчесовым скандал с интимным видео

Комиссия заявила, что ставит под вопрос соответствие Калмыкова занимаемой им должности. Также Росавиация рекомендовала отправить готовый отчет в правоохранительные органы.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ПроверкаАртем ДзюбаМинтрансПобеда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры