Минтранс предложил уволить главу «Победы» за акцию в поддержку Дзюбы

Boeing авиакомпании «Победа» 11 ноября нарисовал в небе силуэт, напоминающий фаллический символ. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков предположил, что пилоты сделали это в поддержку футболиста Артема Дзюбы, интимное видео с которым попало ранее в сеть. Росавиация по факту случившегося начала расследования, пишет «Подъем».

В момент выполнения фигуры в небе находились 102 пассажира. Эксперты ведомства пришли к выводу о том, что пилоты сознательно лгали о причинах отклонения от курса, а в компании не позаботились о безопасности пассажиров.