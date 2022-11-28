Минтранс предложил сократить количество парковочных мест в России

Как отмечается в документе министерства, парковка вдоль улиц должна рассматриваться как временная мера, применяемая, если это позволяет пропускная способность, пишет Ura.ru. Предлагается вводить плату за парковочные места, когда заняты более 85% предусмотренных для этого участков (за исключением тех, которые расположены у социальных учреждений).

Кроме того, Минтранс рекомендует мотивировать автовладельцев оставлять машины на перехватывающих парковках, отмечает РИА ФАН. Одновременно с этим ведомство выступает за увеличение скорости, сокращение интервалов движения общественного транспорта и регулирование стоимости проезда. На самых перегруженных улицах рекомендуется вводить выделенные полосы, в том числе «в ущерб соблюдению нормативных значений» по количеству мест для парковки. Также министерство призывает использовать общую парковку у зданий с разным «функциональным значением».

По словам неназванного чиновника одного из региональных ведомств, документ Минтранса — сигнал об ужесточении парковочной политики «для сдерживания роста автомобилизации».

