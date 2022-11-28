Минтранс предложил сократить количество парковочных мест в России
Минтранс РФ опубликовал рекомендации для регионов по организации парковок, которые предусматривают сокращение парковочных мест в кварталах и вдоль дорог. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечается в документе министерства, парковка вдоль улиц должна рассматриваться как временная мера, применяемая, если это позволяет пропускная способность, пишет Ura.ru. Предлагается вводить плату за парковочные места, когда заняты более 85% предусмотренных для этого участков (за исключением тех, которые расположены у социальных учреждений).
Кроме того, Минтранс рекомендует мотивировать автовладельцев оставлять машины на перехватывающих парковках, отмечает РИА ФАН. Одновременно с этим ведомство выступает за увеличение скорости, сокращение интервалов движения общественного транспорта и регулирование стоимости проезда. На самых перегруженных улицах рекомендуется вводить выделенные полосы, в том числе «в ущерб соблюдению нормативных значений» по количеству мест для парковки. Также министерство призывает использовать общую парковку у зданий с разным «функциональным значением».
По словам неназванного чиновника одного из региональных ведомств, документ Минтранса — сигнал об ужесточении парковочной политики «для сдерживания роста автомобилизации».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru