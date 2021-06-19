Минтранс предложит пассажирам авторизовываться по сертификату о вакцинации

Российские авиакомпании должны будут обеспечить пассажирам возможность приобретать билеты онлайн по сертификату о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма Министерства транспорта РФ.

Неизбежная вакцинация. Свобода выбора или коллективный иммунитет?

Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса в тексте письма отмечает, что данные о вакцинации пассажиров будут браться с портала госуслуг. По имеющимся данным, соответствующее поручение о верификации пассажиров дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Источник агентства в Минтрансе подтвердил подлинность данной переписки. Представитель Минтранса не дал комментарий по поводу данной инициативы. РБК также направил официальный запрос в пресс-службу Минцифры.

При этом агентство со ссылкой источник в одной из российских авиакомпаний передает, что окончательного решения по данному вопросу не было принято. По данным источника, соответствующие обсуждения идут на площадке Минтранса и Минцифры.

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Фото: aeroflot.ru
ТЕГИ:ПассажирыМинтрансВакцинация
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