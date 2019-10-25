Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро

Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками. Как пишет ТАСС, в ведомстве предложили устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы, которые будут принимать их. В обмен пассажиры смогут пополнять транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

Добавим, совещание по этой теме вскоре состоится в Минтрансе. На нём будут присутствовать представители столичного правительства, а также московской, петербуржской и нижегородского подземок.