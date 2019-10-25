Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро

25 октября 201918:26

Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками. Как пишет ТАСС, в ведомстве предложили устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы, которые будут принимать их. В обмен пассажиры смогут пополнять транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

Добавим, совещание по этой теме вскоре состоится в Минтрансе. На нём будут присутствовать представители столичного правительства, а также московской, петербуржской и нижегородского подземок.

В России могут обязать магазины принимать стеклотару

Ранее НСН писала, что производителей и сети хотят обязать выкупать у населения стеклянную и пластиковую тару. Соответствующие поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» подготовил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Согласно законодательной инициативе, производители и импортеры товаров будут «обязаны повторно использовать тару путем введения залоговой стоимости на нее».

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил НСН, что поддерживает эту инициативу и готов лично участвовать и продвигать "сдачу бутылок".

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ФОТО: Pixabay.com
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